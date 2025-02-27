26 Şubat reyting sonuçları: Sahipsizler dizisi reytingleri devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total’de Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler zirveyi kaptı. İkinci sırada Kuruluş Osman yer alırken, üçüncü sıraya Esra Erol’da programı yerleşti.

AB grubunda ise Kuruluş Osman zirvede yer aldı. İkinci sırada Leyla Hayat… Aşk… Adalet… dizisi yer aldı. Üçüncü sırayı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi kaptı.