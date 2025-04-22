27-28 Nisan tarihi verildi: Yeni dalga geliyor... Hazır olun

Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir hava sisteminin etkisine giriyor.
Uzmanlar özellikle 27-28 Nisan tarihlerine dikkat çekerek, bu günlerde ülke genelinde kısa süreli de olsa serin hava koşullarının yaşanabileceğini bildirdi.
Meteoroloji uzmanları vatandaşları bu ani serinlik karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ülkemize yeni bir soğuk hava dalgasının gelebileceğini duyurdu.
Paylaşımında, “27-28 Nisan’da ülkemize mini bir soğuk hava dalgası gelebilir.” ifadelerini kullandı.