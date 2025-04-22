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27-28 Nisan tarihi verildi: Yeni dalga geliyor... Hazır olun

27-28 Nisan tarihi verildi: Yeni dalga geliyor... Hazır olun Meteoroloji uzmanlarından dikkat çeken açıklama geldi. 27-28 Nisan tarihlerine işaret eden uzmanlar, bu günlerde Türkiye’ye yeni bir hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.