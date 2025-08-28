27 Ağustos reyting sonuçları: Benfica - Fenerbahçe maçı zirvede!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1’de yayınlanan Benfica – Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşması, hem Total hem de AB kategorilerinde zirveyi kaptı.

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı ise tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.