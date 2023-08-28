27 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef All Star, Yaz Şarkısı, Hababam Sınıfı Tatilde... 27 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 Ağustos Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Hababam Sınıfı Tatilde yer aldı.