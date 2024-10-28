27 Ekim reyting sonuçları: Deha mı, Teşkilat mı? İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Totalde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Deha, 3. sırada ana haber bülteni yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Deha, 2. sırada Teşkilat ve 3. sırada Deha dizisinin özeti yer aldı.