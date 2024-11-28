27 Kasım reyting sonuçları: Annem Ankara dizisi rakiplerini solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde 1 sırada atv'de yayınlanan program Esra Erol’da, ikinci sırada atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sırada Star Tv'de yayınlanan Sahipsizler yer aldı.

AB katagorisinde birinci sırada Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisi, ikinci sırada NOW'da yayınlanan Leyla Hayat… Aşk… Adalet…dizisi, üçüncü sırada Kuruluş Osman dizisi yer aldı.

ABC kategorisinde Annem Ankara dizisi, ikinci sırada Kuruluş Osman üçüncü sırada Leyla Hayat… Aşk… Adalet…dizisi yer aldı.