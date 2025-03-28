27 Mart reyting sonuçları: Zirve değişti! İşte yeni sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda "Hudutsuz Sevda" zirvede yer alırken, gündüz kuşağının sevilen programı "Esra Erol’da" ikinci, "Survivor" ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda dram türündeki "İnci Taneleri" ilk sıraya yerleşirken, "Hudutsuz Sevda" ikinci oldu. Üçüncü sırada ise "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" yer aldı.