27 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat mı, Şakir Paşa Ailesi mi? İşte dünün birincisi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Şakir Paşa Ailesi dizisi ise AB ve ABC kategorilerinde ikinci sırayı kaptı.