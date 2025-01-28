27 Ocak reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi tüm kategorilerde zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda zirvede "Uzak Şehir" yer aldı ve listeye iki farklı kategoride damgasını vurdu.

AB grubunda da "Uzak Şehir" başarısını sürdürerek birinci sırada yer aldı.

ABC grubunda da "Uzak Şehir" rakiplerine fark atarak zirveyi kaptı.