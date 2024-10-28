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28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Otobüs, metro, metrobüs...

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Otobüs, metro, metrobüs... Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile resmi tatil yapan vatandaşlar, toplu taşımalarda ücretsiz hakları olup olmadığı sorguluyor. Bu kapsamda, 28-29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi merak ediliyor. İşte ücretsiz olan şehirler...