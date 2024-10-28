28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Otobüs, metro, metrobüs...

28 Ekim Pazartesi öğleden sonra ve 29 Ekim Salı günü, ülkemizde Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil oluyor.
Resmi tatili değerlendiren vatandaşlar, toplu taşıma kullanarak bir yerlere ulaşıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde yer alıyor.
Akbil basacak olanlar "İETT bedava mı", "28-29 Ekim'd otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi" merak ediliyor.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı’nda metrobüs, metro, otobüs, tramvay bedava mı? İşte yanıtı...
28-29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü 29 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak.
İBB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak" ifadeleri kullanıldı.
28 Ekim'de ise toplu taşıma ücretsiz olmayacak.