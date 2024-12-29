28 Aralık reyting sonuçları: Gönül Dağı reytinglere damda vurdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı. 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı. 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı. 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı. 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.