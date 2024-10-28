28 Ekim Pazartesi (bugün) hastaneler açık mı? 29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu?

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Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok kurum 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatil yapacak.

Birçok kurumun yarım gün mesai yapacak olması nedeniyle 28 Ekim (bugün) ve 29 Ekim’de hastanelerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı hastaneye gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, 28 ve 29 Ekim’de bugün hastaneler açık mı? 28 Ekim (bugün) hastanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, detaylar...

28 VE 29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

Hastaneler 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün (09.00-13.00 saatleri arasında) açık olacak. Saat 13.00'ten sonrasında ise acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

29 Ekim Salı günü ise hastanelerin sadece acil bölümü hizmet verecektir.