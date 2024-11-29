28 Kasım reyting sonuçları: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçı rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total, AB ve ABC katagorisinde birinci sırada TRT1'de yayınlanan Az Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması, ikinci sırada TRT 1'de yayınlanan Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması,üçüncü sırada UEFA Şampiyonlar Ligi özetleri yer aldı.