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28 mi, 29 mu: 2024 Şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl özel olacak

28 mi, 29 mu: 2024 Şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl özel olacak 4 yılda bir kez 29 gün süren şubat ayının 2024 yılında kaç gün olacağı belli oldu. Peki, 2024 Şubat kaç çekecek? Şubat ayı 28 gün mü, 29 mu? İşte yanıtı...