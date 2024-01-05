28 mi, 29 mu: 2024 Şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl özel olacak

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2024 yılının ilk günlerinde merak edilen bir konu Şubat ayı oldu.
11 aydan farklı gün sayısına sahip olan şubat, 3 yıl 28 gün 1 yıl 29 gün olarak devam ediyor.
Bu yıl şubat kaç gün sürecek sorusu ayın son günlerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Peki, 2024 şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl şubat kaç gün? İşte detaylar...
29 Şubat 2024
2024 yılında şubat ayı 29 gün sürecek.
365 gün süren 1 yıldan her seferinde 6 saat artar. Bu artık saatler 4 yılda 1 gün eder ve yıla eklenir.
29 Şubat doğumlu olanlar için 2024 yılı, doğum günü kutlamayı bekleyenler için özel bir yıl olacak.