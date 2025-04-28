28 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi itibariyle gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.069 TL

Satış: 4.070 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.651TL

Satış: 6.804 TL

Yarım altın

Alış: 13.262 TL

Satış: 13.608 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 27.579 TL

Satış: 27.995 TL