28 Nisan güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.
Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.
Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi itibariyle gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.069 TL
Satış: 4.070 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.651TL
Satış: 6.804 TL
Yarım altın
Alış: 13.262 TL
Satış: 13.608 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.579 TL
Satış: 27.995 TL