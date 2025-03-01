28 Şubat reyting sonuçları: Cuma günün lideri yine şaşırtmadı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Total grubunda zirvede yer aldı. ATV'nin gündüz kuşağındaki Esra Erol’da programı ikinci sıraya yerleşirken, uzun soluklu dizi Arka Sokaklar üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Esra Erol’da ise üçüncü sırada yer aldı.