29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi?

Hüseyin Topuz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı farklı etkinliklerle kutlanıyor. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim Ulusal Bayramdır.

29 Ekim'de resmi kurumlarda ve bankalarda işi olan vatandaşlar 29 Ekim'in tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki 29 Ekim bu sene hangi günde denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geliyor.