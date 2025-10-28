29 Ekim 2025 SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara semalarında... SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri yapacak. Bu keyifli anları kaçırmak istemeyenler, gösteri saatini araştırıyor. İşte, SOLOTÜRK 29 Ekim 2025 uçuş takvimi...