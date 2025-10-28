29 Ekim 2025 SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara semalarında...

- SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 14.40'ta Anıtkabir üzerinde gösteri yapacak.
- Aynı gün Türk Yıldızları da saat 16.30'da Kırklareli Barajı üzerinde gösteri düzenleyecek.
- Gösteri programına göre, çevre tanıma uçuşu 27 Ekim saat 16.30'da, prova uçuşu ise 28 Ekim saat 16.30'da gerçekleşecek.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gösteri uçuşu yapacak.
Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, vatandaşlara görsel bir şölen yaşatacak.
"Kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarını kaçırmak istemeyenler, "SOLOTÜRK 29 Ekim gösterisi ne zaman, saat kaçta" merak ediyor.
Peki, Solotürk 29 Ekim 2025 gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte gösteri bilgileri...
SOLOTÜRK 29 EKİM 2025 UÇUŞU
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saat 14.40'ta gösteri uçuşu yapacak.
TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI
Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kırklareli Barajı'nda saat 16.30'da gösteri yapacak.
Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 16.30
Prova Uçuşu: 28 Ekim 16.30
Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 16.30