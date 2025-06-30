29 Haziran reyting sonuçları: Hangi yapım zirveyi kaptı?

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 HAZİRAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada TV8’de “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Güler Misin Ağlar Mısın?”, 3. sırada ise “Şark Bülbülü” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada ise “Kim Milyoner Olmak İster Özel” dizisi yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada “Güler Misin Ağlar Mısın?” yer aldı.