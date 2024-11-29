29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz

Devreden büyük ikramiyenin 2.473.990 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Bilindiği üzere On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor.

Bu haftanın son çekilişi olan 29 Kasım 2024 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

29 Kasım 2024 tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki haftanın son çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu?

İşte çekiliş sonuçları...

29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!