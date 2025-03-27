29 Mart Arefe günü kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo calışma saatleri

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Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, kargo ve kurye hizmetlerinin çalışma durumu merak ediliyor.

Özellikle internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar Arefe Günü ve bayram tatili boyunca kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor.

2025 yılı Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

Peki, kargo firmaları bu tarihte dağıtım yapacak mı? Bayram tatili süresince kargolar çalışacak mı? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2025?

Genellikle Arefe Günü, tam resmi tatil kapsamında değerlendirilmese de kargo şirketleri bu günü yarım mesai olarak planlıyor.

Bu nedenle 29 Mart 2025 Cumartesi günü, birçok kargo firmasının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Ancak 30 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında, resmi tatil sebebiyle tüm kargo firmaları kapalı olacak.