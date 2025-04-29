29 Nisan 2025 son depremler: Deprem mi oldu? AFAD anlık deprem listesi..

Yağmur Uçar

Türkiye'nin "deprem ülkesi" olduğu gerçeği, bir kez daha kendini hissettirdi.

23 Nisan günü İstanbul'da yaşanan 6.2 ve artçı depremler, vatandaşları sokağa döktü.

Deprem uzmanları henüz beklenen Marmara depreminin bu olmadığını bildirirken, daha şiddetli bir deprem korkusu devam ediyor.

Bu kapsamda, vatandaşlar artçı depremleri dahi hissederek endişeleniyor.

"Son dakika deprem mi oldu" sorusu gündemde yer alırken; AFAD son depremler listesi de sık sık kontrol ediliyor.

Peki; bugün İstanbul'da deprem mi oldu? İşte son depremler...

29 NİSAN SON DEPREMLER

Marmara Denizi İstanbul açıklarında meydana gelen ve milyonları korkutan depremin ardından, bu kez Kütahya'da bir deprem fırtınası başladı.

Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılar, bölge halkının paniklemesine neden olurken, AFAD son dakika açıklamalarına devam ediyor.

AFAD DEPREMLER LİSTESİ