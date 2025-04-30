29 Nisan reyting sonuçları: Kral Kaybederse zirveyi kaptırdı! İşte dünün birincisi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Esra Erol'da programı zirveye yerleşti. İkinci sırada Kral Kaybederse, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.

AB grubunda ise zirveyi Kral Kaybederse kaptı. İkinci sıraya Bahar dizisi, üçüncü sıraya ise Mehmed Fetihler Sultanı yerleşti.