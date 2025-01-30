29 Ocak reyting sonuçları: Sahipsizler dizisinden şaşırtan sonuç!

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

2. sırada Kuruluş Osman, 2. Şurada Sahipsizler, 3. Sırada Esra Erol’da yer aldı.

1. şırada Leyla dizisi, 2. Sırada Kuruluş Osman, 3. Şırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.