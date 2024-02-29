29 Şubat'ta doğanların yaşı nasıl hesaplanır? 4 yılda bir gelen ve özel bir tarih olan 29 Şubat, bazı kişilerin doğum günüdür. Peki, 29 Şubat'ta doğanların gerçek yaşı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

29 Şubat doğumlu insanların yaşlarını hesaplamak bazen karmaşık olabilir çünkü her yıl bu tarih bir kez meydana gelir.

Genellikle, bu kişiler normal yıllarda 28 Şubat tarihinde doğmuş gibi kabul edilirler ve doğum günlerini 28 Şubat olarak kutlarlar.

Ancak artık yıllarda, yani her dört yılda bir, gerçek doğum günlerini kutlarlar.

4 yılda bir gelen bu özel tarih bazı kişilerin doğum günüdür. Peki, 29 Şubat tarihinde doğanların gerçek yaşı nasıl hesaplanır?

İşte yanıtı...

29 Şubat 2000'de doğan bir kişi, 29 Şubat 2024 tarihinde 24 yaşında olacaktır.

Doğru yaş hesaplaması yapılır;

- 24 yıl x 365 gün + 7 artık gün = 8767 gün

- 8767'yi 365'e bölerek gerçek yaşını bulabiliriz: 8767/365 = 24 yaş

Bu hesaba göre, 29 Şubat 2000 doğumlu bir kişi, 29 Şubat 2024 tarihinde 24 yaşında olacaktır.