29 yılın ardından özel izinle toplandı! O bölgede oluşuyor, kilosu 5 bin TL'den alıcı buluyor...

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Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı olan Kavuşak köyü sakinleri, yaşanan terör olayları nedeniyle uzun yıllardır köylerini terk etmişlerdi.

Hain terör olayları nedeniyle 1995 yılından beri terk ettikleri köylerine Kaymakamlık izniyle dönen köylüler, köy ve mezralarda arıların yuva yaptığı kaya oyuklarından ve ağaç kavuklarından kilosu 5 bin TL’den alıcı bulan balları topladılar.

Kaymakamlıktan 29 senenin sonunda aldıkları özel izinle köylerine dönen yöre halkı, geçimlerine destek olacak balları yüksek rakımlı yaylalardan topladılar.

KAYA BALI TOPLUYORLAR!

Uzun yıllar sonra köyüne özel izinle dönen köy sakinlerinden olan Ali Sayır yıllardır çeşitli bölgelerde arıların izini sürerek bal toplayarak geçimini sağladığını belirtti.

Sayır, " Kaya balı kolay elde edilen bir ürün değil. Buradan 3-4 kilogram bal çıkardık. Kaya balının kilogramı 5 bin lira. Yıllardır dağları dolaşarak geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Burada çok kaliteli ve farklı bir bal elde ediyoruz. Yaylalarımızda kaya balı var ve burayı tekrar görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA