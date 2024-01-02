291 bin TL’si olan ev sahibi olacak! TOKİ’den 2+1 daire satışı… TOKİ, Balıkesir Manyas ilçesindeki 625 konut projesi hakkında detayları açıkladı. 291 bin TL’niz varsa yaşadınız. Artık ev sahibi olabilirsiniz…

ensonhaber.com

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kızık Mahallesi'nde hayata geçireceği büyük ölçekli konut projesinin detaylarını duyurdu.

625 adet konut ve 2 ticaret merkezini içeren proje, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başvuruların 8-12 Ocak tarihleri arasında alınacağı ve kura çekilişinin 23 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilirken, projenin merakla beklenen detayları da paylaşıldı.

2+1 daireler için başlangıç taksit bedelinin 4.732 TL'den başlayacağı, en az 291 bin TL peşinat öngörüldüğü ve vade sayısının 180 ay olarak planlandığı açıklandı.

Bu projeyle birlikte bölge sakinlerinin ve konut sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek bir fırsatın kapıları aralanıyor.

Projenin detayları

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 23 Ocak 2024

Başvuru şartları

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

3. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

4. Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

6 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

7. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34000.00TL olması gerekmektedir.)

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.