3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları 2024! Anlamlı, destekleyici ve duygusal sözler...

Yağmur Dinç

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992'den beri gündeme taşınıyor.

Bu gün, engellilikle ilgili toplumsal engellerin aşılması, engellilikle ilgili olumsuz tutumların değiştirilmesi, engelli bireylerin haklarına saygı gösterilmesi amacını taşıyor.

Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olmalarını sağlamak, onların insan haklarının korunması gerektiğini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli bir gündür.

Her birey, kendini bir "engelli adayı" olarak görmeli ve bu doğrultuda yaşamalıdır. Bu kapsamda; Engelliler Günü'ne dair paylaşım yapmak ve destek olmak isteyenler, anlamlı mesajlar araştırıyor.

İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri...

“Engellilik, bir sınır değil, bir farklılıktır. Hep birlikte, engelleri aşalım!”

“Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya için hep birlikte çalışalım!”

“Engellilik, bir durumdur; insanlık ise bir değer. Her birey eşittir!”

“Farklılıklarımız, güçlerimizdir. Engelli bireyler de topluma büyük katkılar sunar.”

“Engelleri ortadan kaldırarak, herkes için daha kapsayıcı bir dünya inşa edebiliriz.”

“Bir engeli aşmak, hepimizin bir sorumluluğudur. Hep birlikte daha güçlü bir toplum olabiliriz!”

“Farklı olmak, eksik olmak değildir. Her birey eşit değer taşır.”

“Engellilik, bir sınırlama değil, farklı bir bakış açısıdır. Hep birlikte daha güçlü olalım!”

“Herkesin engellilikle ilgili farklı bir hikayesi vardır, bu yüzden anlayış ve destek önemlidir.”

“Dünya engelli bireyler için daha erişilebilir ve eşit haklara sahip bir yer olmalı!”

“Her birey, engelli olsun ya da olmasın, toplumda eşit fırsatlara sahip olmalı.”

“Herkesin değerli olduğu bir dünya için, engelleri birlikte aşalım.”

“Engellilik, fiziksel bir durumdur. İnsanlık, kalpten gelen bir anlayıştır.”

“Engelliliği anlamak, empatiyi geliştirmek demektir. Hepimiz bir arada güçlü olmalıyız!”

“Engelli bireyler, cesaret, azim ve güçle doludur. Onlardan öğrenilecek çok şey var!”

“Bir arada daha güçlüyüz. Engelli bireyler de toplumsal katkılarıyla dünyayı güzelleştiriyor.”

“Engelli bireylerin en büyük isteği, normal bir yaşam sürmek ve topluma katkıda bulunmaktır.”

“Herkesin katılımına açık, engellerin olmadığı bir dünya için çalışalım.”

“Farklılıklarımız bizi güçlü kılar. Engelli bireyler de toplumun değerli birer parçasıdır.”

“Bugün, engelli bireylerin hayata daha güçlü adımlarla katılmaları için daha çok destek olalım.”