3 Haziran reyting sonuçları: Final bölümleri yarıştı! İşte dünün birincisi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisi tüm kategorilerde zirveyi kaptı.

Total'de ikinci sırada Esra Erol'da yer alırken, AB ve ABC gruplarında Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yer aldı.

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinin final bölümü ise Total'de üçüncü sıraya yerleşti.