3 Kasım reyting sonuçları: Türkiye Pazar günü bakın ne izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde birinciliği TRT1’in sevilen dizisi "Teşkilat" alırken, ikinci sırada Show TV’de yayınlanan "Deha", üçüncü sırada ise Now TV’de izleyiciyle buluşan "Kirli Sepeti" yer aldı.

AB kategorisinde yine birinci sırada "Teşkilat" bulunurken, ikinci sırada "Deha", üçüncü sırada ise "Deha" dizisinin özeti yer aldı.

ABC kategorisinde de ilk sırada "Teşkilat" yer alırken, onu Show TV’nin "Deha" dizisi ve üçüncü sırada "Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu" takip etti.