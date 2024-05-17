3 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 17-19 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

TV8,5'un 17 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programı açıklandı.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları büyük bir ilgiyle takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak.

İşte maç programı...

17 Mayıs Cuma

21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh

18 Mayıs Cumartesi

21:00 Al Ahli - Abha

19 Mayıs Pazar

15:30 PSV Eindhoven - RKC Waalwijk