3 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı

ensonhaber.com
TV8,5'un 17 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programı açıklandı.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları büyük bir ilgiyle takip ediyor.
TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak.
İşte maç programı...
17 Mayıs Cuma
21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh
18 Mayıs Cumartesi
21:00 Al Ahli - Abha
19 Mayıs Pazar
15:30 PSV Eindhoven - RKC Waalwijk