3 malzeme ile klozet kirecini söküp atan mucize yöntem! Sert suyun neden olduğu klozet kirecine çözüm bulmanın zamanı geldi! Bu mucize yöntem sayesinde klozetinizdeki mineral tortusundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. İşte o yöntem...

Editör: Salih Demirgan

Kireç, kalsiyum karbonat olarak da bilinen ve sert suyun buharlaştığı yüzeylerde oluşan yaygın bir mineral tortusudur.

Özellikle Sert suyun etkili olduğu bölgelerde tuvaletlerde kireç oluşumu sıkça görülen bir durumdur.

Mineral içeriği yüksek olan su buharlaştığında, zamanla klozet kapağı ve klozet gibi belirli bölgelerinde biriken mineral birikintileri bırakır.

Ancak, bu sorunu kalıcı olarak çözmenize yardımcı olacak bir yöntem var. İşte kireci adeta yok eden o çözüm…

Temizlik uzmanları, "Çamaşır suyu kullanıldığında, sadece yüzeydeki renk açılır ama kireç tamamen yok olmaz; bu yüzden birkaç gün içinde renk geri döner" diye uyarıyor.

Uzmanlar bunun yerine, doğal bir alternatif olarak sitrik asit kullanmayı tavsiye ediyorlar.

İşte klozeti kireçten arındıran o yöntem...

Gerekli malzemeler

- 1 su bardağı beyaz sirke

- 1 yemek kaşığı karbonat

- Yarım limonun suyu

Hazırlık ve uygulanışı

İlk olarak klozete 1 su bardağı beyaz sirkeyi dökün. Sirke, kireç lekelerini yumuşatır ve dezenfekte eder. Yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

Bekleme süresi dolduktan sonra, 1 yemek kaşığı karbonatı klozete serpin. Ardından üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Bu karışım köpürecek ve kireç lekelerinin çözülmesine yardımcı olacaktır.

Karışımı uyguladıktan sonra klozet fırçasıyla lekeleri iyice fırçalayın. Fırçalama işlemi sırasında karışımın etkisini arttırmak için fırçayı tüm yüzeylere ulaştırmaya çalışın.

Bu yöntemi haftada bir uygulayarak klozetinizin kireç lekelerinden arınmasını sağlayabilirsiniz.