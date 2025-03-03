3 Mart 2025 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

3 Mart 2025 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Pazartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

16:00 Konyaspor - Trabzonspor

16:00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20:30 Başakşehir FK - Sivasspor

20:30 Göztepe - Samsunspor

Trendyol 1. Lig

20:30 Kocaelispor - İstanbulspor

İtalya Serie A

22:45 Juventus - Hellas Verona

İspanya La Liga

23:00 Villarreal - Espanyol

Portekiz Premier Lig

23:15 Sporting Lizbon - Estoril