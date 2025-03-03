3 Mart 2025 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

3 Mart 2025 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Pazartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
16:00 Konyaspor - Trabzonspor
16:00 Gaziantep FK - Eyüpspor
20:30 Başakşehir FK - Sivasspor
20:30 Göztepe - Samsunspor
Trendyol 1. Lig
20:30 Kocaelispor - İstanbulspor
İtalya Serie A
22:45 Juventus - Hellas Verona
İspanya La Liga
23:00 Villarreal - Espanyol
Portekiz Premier Lig
23:15 Sporting Lizbon - Estoril