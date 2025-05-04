3 Mayıs reyting sonuçları: Ekran savaşının galibi kim oldu?

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 MAYIS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı tüm kategorilerde birinci oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi ise Total ve ABC gruplarında ikinciliği kaptı.