3 Ocak reyting sonuçları: Zembilli dizisi reytinglere damga vurdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 OCAK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Totalde birinci sırada Esra Erol, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Zembilli dizisi yer aldı.

AB grubunda birinci sırada yer alan yapım yine Esra Erol'da oldu. İkinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer alırken, Survivor üçüncü sırada yer aldı.

ABC grubunda ise Esra Erol'da birinci olurken, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.