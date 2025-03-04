Haberler



Bilgi



3 oyuncak daha listede! Bakanlık satışını yasakladı: İşte nedeni…

3 oyuncak daha listede! Bakanlık satışını yasakladı: İşte nedeni… Ticaret Bakanlığı, sağlığı korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda üç oyuncakta ciddi sağlık riski tespit etti. Bu oyuncakların satışı durduruldu.