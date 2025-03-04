3 oyuncak daha listede! Bakanlık satışını yasakladı: İşte nedeni…

Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, üç farklı oyuncağın ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirlendi.
Boğulma riski bulunan bu oyuncakların satışı resmen yasaklandı.
3 OYUNCAĞIN SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlığın yayınladığı listeye göre; suda büyüyen oyuncak, Delta ve Bayraklı Gaming markasına ait oyuncak silahların boğulma riski taşıması sebebiyle satışı yasaklandı.
İşte bakanlığın duyurduğu oyuncaklar: