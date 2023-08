30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2023! En güzel, anlamlı ve resimli 30 Ağustos sözleri Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması her sene 30 Ağustos'ta yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanıyor. Bu önemli günde insanlar sevdiklerine kutlama mesajları araştırıyor. İşte birbirinden güzel ve anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri…

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla anılıyor.

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye genelinde ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajlar ve görseller, bu tarihi anlamın ve milli birliğin vurgusunu yapmayı amaçlıyor.

Sosyal medya platformları, milli duyguların ifadesi için güçlü bir araç haline gelirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı da bu platformlarda unutulmaz mesajlarla anılıyor.

İşte en güzel, anlamlı ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları…

Anadolu zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız. Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir. Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Bayramımız kutlu olsun.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 101. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal Atatürk)