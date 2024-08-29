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30 Ağustos'ta bankalar, kargolar ve eczaneler açık mı?

30 Ağustos'ta bankalar, kargolar ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta hangi kurumların açık olup olmayacağı gündeme geldi.Peki 30 Ağustos'ta bankalar, hastaneler ve kargo şirketleri çalışacak mı? İşte cevabı..