Emekliler yaşadı: Halkbank'tan Ocak 2026 promosyonu! 60 bin TL'ye kadar...

Emekli maaşı banka promosyonu, 2026 yılı Ocak ayında da en sık araştırılan konulardan. Bankaların rekabet ettiği promosyon tutarları, güncellendi. Maaşını Halkbank'tan almak isteyenler için ise yeni fırsat açıklandı. İşte, Halkbank Ocak 2026 emekli promosyonu ve detaylar...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 09:56
  • Emekli maaşı promosyonları, Ocak 2026'da güncellendi ve vatandaşlar en avantajlı banka seçeneklerini araştırıyor.
  • Halkbank, bu dönemde en yüksek promosyon tutarını sunarak dikkat çekiyor.
  • Banka, nakit ve avantaj paketlerini birleştirerek emeklilere cazip fırsatlar sağlıyor.

Maaşını taşıyan, yeni emekli olan veya taahhüt süresi dolan vatandaşlar, en fazla emekli promosyonu veren bankayı araştırıyor.

Bu noktada, kamu bankaları ise daha sık tercih ediliyor.

Ocak 2026 için emekli maaşı promosyonları güncellendi.

Güncellenen kampanya detaylarıyla birlikte Halkbank'ın Ocak 2026 promosyon tutarları ve başvuru şartları haberimizde...

HALKBANK OCAK 2026 PROMOSYONU

Halkbank, nakit ve avantaj paketlerini birleştirerek toplamda en yüksek rakamı telaffuz eden banka oldu.

  • Nakit Promosyon: 12.000 TL
  • Ek Avantajlar: 30.000 TL tutarında taksitli nakit avantajı, 35.000 TL'ye varan kart indirimleri ve 3.500 TL ParafPara.
  • Toplam Fırsat: 60.000 TL'ye varan avantaj.

