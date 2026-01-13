Emekliler yaşadı: Halkbank'tan Ocak 2026 promosyonu! 60 bin TL'ye kadar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Maaşını taşıyan, yeni emekli olan veya taahhüt süresi dolan vatandaşlar, en fazla emekli promosyonu veren bankayı araştırıyor.

Bu noktada, kamu bankaları ise daha sık tercih ediliyor.

Ocak 2026 için emekli maaşı promosyonları güncellendi.

Güncellenen kampanya detaylarıyla birlikte Halkbank'ın Ocak 2026 promosyon tutarları ve başvuru şartları haberimizde...

HALKBANK OCAK 2026 PROMOSYONU

Halkbank, nakit ve avantaj paketlerini birleştirerek toplamda en yüksek rakamı telaffuz eden banka oldu.