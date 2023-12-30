30 Aralık 2023 Cumartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

Cumartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt aramaya başladı.

29 Aralık Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

İngiltere Premier Lig

15:30 Luton Town - Chelsea

18:00 Aston Villa - Burnley

18:00 Wolverhampton - Everton

18:00 Manchester City - Sheffield United

18:00 Crystal Palace - Brentford

20:30 Nottingham Forest - Manchester United

İtalya Serie A

14:30 Atalanta - Lecce

17:00 Cagliari - Empoli

17:00 Udinese - Bologna

20:00 Milan - Sassuolo

20:00 Hellas Verona - Salernitana

22:45 Juventus - Roma

Portekiz Premier Lig

18:30 Gil Vicente - Boavista

18:30 Estoril - Farense

21:00 Casa Pia - Sporting Braga

23:30 Portimonense - Sporting CP

İskoçya Premiership

15:30 Celtic - Rangers

18:00 Motherwell - Livingston

18:00 Hearts - Ross County

18:00 Kilmarnock - Dundee FC

18:00 Aberdeen - St. Mirren