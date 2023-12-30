30 Aralık 2023 Cumartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Cumartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt aramaya başladı.
29 Aralık Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
İngiltere Premier Lig
15:30 Luton Town - Chelsea
18:00 Aston Villa - Burnley
18:00 Wolverhampton - Everton
18:00 Manchester City - Sheffield United
18:00 Crystal Palace - Brentford
20:30 Nottingham Forest - Manchester United
İtalya Serie A
14:30 Atalanta - Lecce
17:00 Cagliari - Empoli
17:00 Udinese - Bologna
20:00 Milan - Sassuolo
20:00 Hellas Verona - Salernitana
22:45 Juventus - Roma
Portekiz Premier Lig
18:30 Gil Vicente - Boavista
18:30 Estoril - Farense
21:00 Casa Pia - Sporting Braga
23:30 Portimonense - Sporting CP
İskoçya Premiership
15:30 Celtic - Rangers
18:00 Motherwell - Livingston
18:00 Hearts - Ross County
18:00 Kilmarnock - Dundee FC
18:00 Aberdeen - St. Mirren