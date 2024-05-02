Dünyanın en derin mavi çukuru belli oldu! İşte, derinliği 420 metre olan o çukur... Adeta dev bir nazar boncuğunu andıran dünyanın en derin yeni mavi çukuru belli oldu. Tamı tamına 420 metre derinliğe sahip olan bu çukur tüyler ürpertiyor. İşte, dünyanın en derin mavi çukuru…

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Meksika’nın Yucatan Yarımadası açıklarında bulunan o çukur ve derinliği 420 metreye ulaşarak dünyanın en derin mavi çukuru unvanına sahip oldu.

2021 yılında keşfedilen bu mavi çukur tıpkı bir nazar boncuğu görüntüsüne sahip. Söz konusu olan bu çukur “Taam Ja” ismiyle anılıyor.

Keşfedilmesinin ardından derinliğinin giderek artması sonucunda Güney Çin Denizi’nde bulunan çukuru da geride bıraktı.

146 metre derinleşti…

Taam Ja, ilk olarak 2021 yılında dünyanın en derin 2. Çukuru olarak duyurulmuş ancak yapılan son ölçümler ile birlikte derinliğinin 146 metre artmasıyla Güney Çin Deniz’inde bulunan derinliği 301 metre olan Ejder Çukuru’nu geride bırakarak bir rekora imza attı.

Maya dilinde "derin su" anlamına gelen "Taam Ja" adı verilen mavi çukurun, deniz altı tünelleri ve mağaralardan oluşan bir labirentle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

"Taam Ja"nın keşfi, bilim insanlarına okyanusların derinliklerine ve bu gizemli mağaralarda yaşayan canlılara dair yeni bilgilerde sunuyor. Araştırmacılar, bu olağanüstü mavi çukuru daha detaylı incelemek ve gizemlerini çözmek için çalışmalarına devam ediyor.