30 bin TL nakit yardım! Başvuran değerlendiriliyor...

Yağmur Uçar

Yuva kurmak isteyenlere müjde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Evlilik Desteği” ile İstanbul’da ihtiyaç durumu tespit edilen çiftlere ekonomik destek sağlıyor.

Ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurularak yeni evlenen çiftlere verilen maddi destek artırıldı.

15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.

BAŞVURU KANALLARI

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;

· İstanbul Senin Uygulaması,

· Alo 153 Çözüm Merkezi,

· cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

· Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

· İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

· Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

· Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

· Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

· İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

· Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

· Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

· Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

· Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

· Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

· Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor.

· Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

· Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.