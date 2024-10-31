30 Ekim reyting sonuçları: Kuruluş Osman reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Kuruluş Osman - Atv’nin sevilen dizisi Total’de birinciliği elde etti. Leyla Hayat… Aşk… Adalet… - Now TV’de ekrana gelen bu yeni dizi ikinci sırada yer aldı. Esra Erol’da - Atv’nin gündüz kuşağı programı Total grubunda üçüncü sırada.

AB kategorisinde Kuruluş Osman - AB grubunda birinci sırada. Leyla Hayat… Aşk… Adalet… - AB kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Masterchef Türkiye - TV8’in sevilen yemek yarışması üçüncü sırada.

ABC kategorisinde Leyla Hayat… Aşk… Adalet… - ABC grubunda zirveye yerleşti. Kuruluş Osman - İkinci sırada yer aldı. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now TV’nin haber programı üçüncü sırada.