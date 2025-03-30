Haberler



Bilgi



30 Mart 2025 Marketler açık mı? Bayramın 1. günü BİM, ŞOK, A101...

30 Mart 2025 Marketler açık mı? Bayramın 1. günü BİM, ŞOK, A101... Ramazan Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar, resmi izin yaparak sevdikleri ile bayramlaşıyor. Bu kapsamda, birçok kurum ve işletme de kapalı oluyor. Peki; 30 Mart 2025 marketler kapalı mı? BİM, ŞOK, A101 gibi marketler bayramın 1. günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...