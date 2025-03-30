30 Mart 2025 Marketler açık mı? Bayramın 1. günü BİM, ŞOK, A101...

Yağmur Uçar
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor.
Ülkemizde resmi tatil sayılan bayram günlerinde birçok kurum ve işletme ise kapalı oluyor.
Markete gidecek olanlar tarafından ise A101, ŞOK, BİM, MİGROS, Tarım ve Kooperatif Marketleri'nin çalışma saatleri merak ediliyor.
Peki; bugün marketler açık mı? BİM, ŞOK, A101 bayramın 1. günü açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri...
MARKETLER AÇIK MI 30 MART 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. günü marketler kapalı olurken; 2. ve 3. günü çalışmaya normal saatlerinde seyrine devam ediyor.
Bu yıl da bayramın birinci günü BİM, ŞOK, A101 marketleri kapalı olacaktır.
A101, ŞOK, BİM marketlerin 2. ve 3. günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.