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30 Nisan 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

30 Nisan 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..