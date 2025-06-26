3.000 TL’lik market desteği başladı: Şartını yerine getiren alıyor

Bankacılık sektöründeki kampanya rekabeti giderek kızışıyor. Akbank, yeni başlattığı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti.

24 Haziran – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında “1053SOK3000” davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, ŞOK market alışverişlerinde 3.000 TL’ye kadar nakit iade kazanma fırsatına sahip olacak.

Kampanya kapsamında yeni müşteriler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Akbank kredi kartları ile sokmarket.com.tr üzerinden, ŞOK mobil uygulamasından ya da ŞOK mağazalarından yapacakları harcamaların belirli bir kısmını geri alabilecek.

Toplamda 3.000 TL’ye kadar iade yapılabilecek bu kampanya, özellikle temel ihtiyaç harcamalarında avantaj arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İşte kampanyanın şartları:

BU ŞARTI SAĞLAYAN 3.000 TL İADE ALACAK

24 Haziran – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden “1053SOK3000” davet kodu ile başvuru yapanlar, ŞOK market alışverişlerinden 3.000 TL’ye kadar nakit iade kazanma şansı yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli detay, başvuruların yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden ve belirtilen tarihler arasında yapılması gerektiği. Diğer kanallar ya da farklı başvuru yöntemleri kampanya kapsamına dahil edilmiyor.

İade hakkı kazanan müşteriler, 24 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapacakları ŞOK mağazası, ŞOK mobil uygulaması veya sokmarket.com.tr alışverişlerinden elde ettikleri iade ödüllerini, Ağustos ayı içinde harcama yaptıkları Akbank Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlı olarak alabilecek.