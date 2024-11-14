30'dan önce saçınızda beyaz çıktıysa, sebebi bakın neymiş!

Yağmur Dinç

Henüz daha 30'lu yaşlara gelmediyseniz ve saçlarınızda beyazlar var ise, dikkat...

Saçın beyazlaması, genellikle saç foliküllerinde bulunan pigment hücrelerinin (melanositler) zamanla azalması veya işlevini yitirmesi nedeniyle gerçekleşir. Saçın rengini veren melanin adlı pigmentin üretimi, yaşla birlikte azalmaya başlar.

Ancak, bu durumun erken yaşlarda görülmesi birçok hastalığın habercisi olabilir.

İşte erken saç beyazlamasının nedenleri...

En yaygın nedenlerden biri genetik faktörlerdir. Eğer ailenizde erken yaşta saç beyazlaması görüldüyse, bu durumu sizde de yaşama ihtimali yüksektir.

Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı hücrelerine saldırmasına yol açar. Bu durum, melanositlere de zarar verebilir ve erken saç beyazlamasına yol açabilir.

Yetersiz beslenme ve özellikle bazı vitamin ve minerallerin eksikliği, erken yaşta saç beyazlamasına neden olabilir.

B12 vitamini eksikliği, saçların erken beyazlamasına yol açabilir.

Folat, hücre bölünmesi ve yenilenmesi için gereklidir. Eksikliği saç beyazlamasına yol açabilir.

Hormonlar, saçın sağlığını doğrudan etkileyebilir. Özellikle tiroit hastalıkları (hipotiroidizm veya hipertiroidizm), erken yaşta saç beyazlamasına neden olabilir.