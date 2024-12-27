31 Aralık 2024 Salı okullar var mı, ders yapılacak mı? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

Yağmur Dinç

2024 yılının son günü 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak konusu oldu.

Yılın son gününde herkes kutlama planlarına hazırlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler 31 Aralık Salı günü okullar açık mı, yarım gün mü, ders işlenecek mi gibi sorularına yanıt arıyor.

Bu sene cuma gününe denk gelen 31 Aralık'ta okullar tatil mi? İşte yanıtı...

31 ARALIK'TA OKULLAR:

Yılbaşı için yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığı için okullarda tam gün ders işlenmeye devam edecek.