31 Aralık reyting sonuçları: O Ses Türkiye’deki yıldızlar geçidi reytingleri devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel yılbaşı programları ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada tv8’de izleyici ile buluşan “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” yer aldı.Total’de 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Esra Erol'da” yer aldı.Total 3. sırada ise atv’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” yer aldı.AB’de 2. sırada “Milli Piyango Yılbaşı Özel” yer aldı.AB 3. sırada ise “Esra Erol'da” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” yer aldı. ABC’de 2. sırada “Esra Erol'da” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.